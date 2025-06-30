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6 ders saati boyunca süren hazırlıkların ardından sahneye çıkan çocuklar, Alis’in tavşan deliğinden düşerek girdiği fantastik dünyada yaşadığı maceraları enerjik ve samimi oyunculuklarıyla canlandırdı. Oyun, eserin özünü korurken, çocuk oyuncuların yeteneklerini öne çıkaran yorumla sunuldu.

Tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan’ın modern ve dinamik uyarlamasıyla sahnelenen oyun, minik tiyatrocuların başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

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