Bursa'da BKM Kitap Çocuk Kulübü tiyatro kursiyerleri, Lewis Carroll’un ‘Alis Harikalar Diyarında’ eserini Batuhan Tozkoparan’ın uyarlamasıyla sahneledi. Minik oyuncuların performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce semtinde faaliyet gösteren BKM Kitap Çocuk Kulübü’nün tiyatro kursiyerleri, Lewis Carroll’un klasik eseri 'Alis Harikalar Diyarında'yı tiyatro sahnesine taşıdı.
Tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan’ın modern ve dinamik uyarlamasıyla sahnelenen oyun, minik tiyatrocuların başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
6 ders saati boyunca süren hazırlıkların ardından sahneye çıkan çocuklar, Alis’in tavşan deliğinden düşerek girdiği fantastik dünyada yaşadığı maceraları enerjik ve samimi oyunculuklarıyla canlandırdı. Oyun, eserin özünü korurken, çocuk oyuncuların yeteneklerini öne çıkaran yorumla sunuldu.
Çocukların özgüvenini artırdığı, ifade becerilerini geliştirdiği etkinlik sonunda minik yetenekler sertifikalandı.