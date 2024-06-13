Bursa’da yıl sonu etkinlikleri kapsamında Meral Muammer Ağım Ortaokulundan 120 öğrenci, 10 öğretmeni ile birlikte “Filistinli Kardeşlerimizin Karne Heyecanını Paylaşıyoruz” ismiyle Uludağ Sarıalan’da etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde yılın son haftası öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile yaz tatiline başlamasını sağlamak amacıyla "Yıl Sonu Faaliyet Haftası” olarak planlandı.

Bursa'da öğrencilerden her biri Filistin bayrak renklerinden oluşan helyum balonlar ve balonların ucuna birer sembolik karne takarak hazırlık yaptılar.

Öğrenciler ellerindeki balonları ve karneleri gökyüzüne uçurmadan önce iyi niyet ve temennilerini belirtiler. Ardından Filistin’in bayrak renklerinden oluşan 480 balon ve karne Bursa’nın en yüksek noktasından gökyüzüne uçuruldu.

Etkinlikte çocukların uçurduğu karnelerin not bölümüne Filistinli kardeşlerine hitaben şu not bırakıldı:

“Filistinli kardeşlerimiz, savaşın gölgesinde öngörülemez zorluklarla ve temel hak ihlalleriyle karşı karşıya kalmanıza rağmen önemli bir hayat mücadelesi verdiğinizi biliyoruz. Ülkeniz, şehirleriniz ve evleriniz işgal edilirken eğitim alma, yeterli barınma ve yeterli sağlık hizmetlerine erişim sağlamakta zorlandığınızı ve temel insani haklarından mahrum bırakıldığınızı biliyoruz. İşte bu sebeple Türkiye’nin çocukları olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de zulme maruz kalan tüm dünya çocuklarının yanında olacağız. Filistinli kardeşlerimiz, biz bugün karne alıyoruz. Savaşın gölgesinde karnenizi alıp alamayacağınızı bilmiyoruz. Fakat bilmenizi isteriz ki; Türkiye çocukları olarak size Bursa’mızın en yüksek noktası olan Uludağ’dan karne heyecanınızı canı gönülden paylaşmak için bayrağınızın renklerinden balonların ucuna karnelerimizi ve bu notu ekleyerek gökyüzüne uçuruyoruz. Yalnız değilsiniz. Sizi seviyoruz.”

