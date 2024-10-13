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Genel Başkan Demir paylaşımında, "Değerli dostum, kardeşim Olay Gazetesi Magazin Müdürü Ünal Özbay'ı kaybettik. Cenazesi 14 Ekim Pazartesi FSM Caminde ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ünal Özbay'ın acı haberini İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir duyurdu.

Bursa'nın yerel gazetelerinden Olay Gazetesi Magazin Şefi Ünal Özbay, uzun süredir amansız hastalıkla verdiği mücadelesine yenik düştü. Ünal'ın cenazesi 14 Ekim Pazartesi ikindi namazını müteakiben Bursa FSM Camii'nden kaldırılacak. BURSA (İGFA) - Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Olay Gazetesi Magazin Şefi Ünal Özbay, 45 yaşında hayatını kaybetti.

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