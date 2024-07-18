Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de destek oluyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi 10 ilçede 16 farklı noktaya kurulacak merkezlerde gençlerin doğru tercih yapabilmesi için ücretsiz danışmanlık desteği verecek.

Yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmıyor.

Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları kentin farklı noktalarında 29-30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde hizmet verecek.

Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.

MERKEZ TERCİH NOKTALARI

Kent Meydanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Zafer Plaza 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Korupark 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Yıldırım Belediye Bayrak Alanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Nilüfer Podyum Park 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Nilüfer Sur Yapı Marka AVM 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

İLÇE TERCİH NOKTALARI

Gürsu Belediye Binası Yanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Kestel Aile İçi Park 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı 29 Temmuz

İnegöl Heykel önü 30-31 Temmuz

Mudanya İskele Meydanı 1 Ağustos

Karacabey Karacabey Meydanı 02 Ağustos

KURS MERKEZLERİ TERCİH NOKTALARI

Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos