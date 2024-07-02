Bursalı liseli gençler, Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen kültür gezisi kapsamında Yozgat'ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, hemşehri derneklerinin çocuklarımızın sosyal yaşantılarını zenginleştirmeye yönelik çalışmaları eğitim camiası için son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Çocuklarımızın ders dışı gezilerinin sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi, okul dışı sosyal alanların güçlendirilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayarak sosyal becerilerinin gelişimini desteklediğini ifade eden Müdür Alireisoğlu, "Okul dışı öğrenme ortamları, çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmeleri için eşsiz fırsatlar sunar. Bu ortamlar, çocuklarımızın akademik başarılarının yanında, aynı zamanda sosyal ve kişisel becerilerinin gelişimine de katkı sağlar. Müzeler, tiyatrolar, spor alanları ve doğa etkinlikleri gibi farklı deneyimler, onların ufkunu genişletir, yaratıcılıklarını besler ve yeni ilgi alanları keşfetmelerine yardımcı olur. Okul dışı öğrenme, çocuklarımızın topluma daha duyarlı, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sağlar. Bu duygu ve düşüncelerle, Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan'a çocuklarımız ve eğitim camiasına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye katılan öğrenciler, Yozgat'ı çok beğendiklerini belirterek, Üniversitesi'nin büyüklüğü ve gelişmişliğinden etkilendiklerini ifade etti. Şehrin doğasını ve mimarisini çok beğendiklerini dile getiren öğrenciler, özellikle tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Yozgat'ı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirtti. Bu gezinin kendilerine yeni ufuklar açtığını, farklı kültürleri tanıma fırsatı sunduğunu ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını ifade ettiler.

Gezi, gençlerin yeni kültürel deneyimler edinmelerine ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, Yozgat'ın zengin tarihini ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu.