Bursalı ikiz mankenler Cansu ve Göksu Beken, 2024 yılının mankenlik ve magazin dünyası için buruk geçtiğini, 2025 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Bursa’da elektrik elektronik mühendisi olarak çalışan manken Cansu Beken, modellik ve mankenlik konusunda deneyimlerini dizi ve sinema sektöründe de hayata geçirmek istediğini söyledi.

2024 yılının mankenlik ve magazin dünyası için buruk geçtiğine vurgu yapan manken Cansu Beken, 2025 yılından umutlu olduklarının altını çizdi.

Aslen Tokatlı olan manken Cansu Beken, modellik ve mankenlik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi için sektörde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Diz ve sinema sektörünün Türkiye’de hızla geliştiğine işaret eden Cansu Beken, “Geçmişte Bursa’da önemli dizi ve sinema çekimleri yapılmıştı. Bursa, tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli illeri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bursa’da yeni bir dizi projesinin hayata geçmesi, hem şehrin turizm potansiyeli açısından hem de ekonomik katkısı açısından önemli.” diye konuştu.

İstanbul’da yapılacak bir proje ile ilgili teklif aldığını da ifade eden Cansu Beken, dizi ve sinema projelerine de açık olduğunun altını çizdi.

Bursa manken Göksu Beken de, oyunculuk konusunda deneyimlerinin olduğunun altını çizerek, “Modellik ve mankenliğin yanı sıra oyunculuk da sektör açısından önemli. Her ne kadar dizi çılgınlığı yaşansa da insanların en iyi vakit geçirdikleri zaman, televizyon başında dizi izlemek. Modellik ve mankenliğin yanında oyunculuk alanında da kariyer yapmayı hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.