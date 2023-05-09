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Bursalı iş kadınlarının bir araya gelerek oluşturdukları Miss Quality Group'un geleneksel Hıdırellez Şenliği, bu yıl da eğlence dolu görüntülere sahne oldu. BURSA (İGFA) - Baharın gelişini geleneksel hıdrellez gecesiyle kutlayan Miss Quality Group üyesi Bursalı kadınlar, pandemi döneminin ardından düzenlenen renkli organizasyonda buluştu.

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