Bursa'da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Radyo ve Televizyon Alanı öğrencisi Furkan Özer Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da futbol, voleybol, futsal, boks, tekvando, halter gibi bir çok farklı spor dalında başarılı sporcular yetiştiren Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bursa’da gerçekleştirilen bölge finallerinden birincilikle çıkan Furkan Özer, Muğla’da gerçekleştirilen Türkiye Liselerarası Halter Şampiyonasında Furkan Özer 96 Kg’da Türkiye Şampiyonu olarak madalyayı okuluna getirmeyi başardı.

Öğrencilerin sportif başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirten Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Öğrencilerimizin teorik ve mesleki derslerinde gösterdikleri başarıları kadar sportif ve kültürel alanlarda gösterdikleri başarılarda bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sportif ve kültürel faaliyetlere katılımlarını destekliyoruz. Öğrencimiz Furkan’ında Halter branşında aldığı Türkiye Şampiyonluğu ile bir kez daha gururlandık, kendisini bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Okuluna Halter branşında Türkiye Şampiyonluğu getiren Furkan Öztürk gösterdiği sportif başarılardan ötürü okul yönetimi tarafından da tebrik edilerek hediye takdim edildi.