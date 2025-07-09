Bursa PERDER üyeleri, İstanbul’daki iki gıda fuarında 17 ülkeden gelen firmalarla görüşerek ticaret hacmini genişletti. Üyeler, Çin ve Türkmenistan ile yeni iş bağlantıları hedefledi.BURSA (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı ile Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarını ziyaret eden Bursa PERDER üyeleri, yurt içi ve yurt dışı odaklı ticari bağlantılar kurdu.

Fuar organizasyonlarının perakende sektörünün büyümesi adına stratejik öneminin olduğunu kaydeden Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, 17 ülkeden katılımcı ve 120 ülkeden 15 bini aşkın kayıtlı profesyonele ev sahipliği yapan ve 700’den fazla stantta bini aşkın katılımcı firmayı ağırlayan fuara Bursa PERDER olarak yine yoğun katılım sağladıklarını söyledi.

‘Sürekli yeni ticaret bağlantıları’ mottosuyla düzenlenen buluşmada yer alan üyelerin tedarikçi firmalarla mevcut işbirliklerini gözden geçirirken sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni iş birlikleri için temaslarda bulunduğunu ifade eden Kılıç, "Özellikle toptan satış alanında faaliyet gösteren üyelerimiz, Çin ve Türkmenistan’dan gelip stant açan gıda firmaları ile sınırları aşan işbirliklerini hayata geçirmek için ilk adımları attı. Çok uzak olmayan bir zamanda Asya ülkelerindeki firmalarla ihracat-ithalat eksenli görüşmelerimiz olacak" dedi.

Fuarın ilk gününde Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yönetim kurulu ve üyeler ile istişare toplantısında bir araya geldiklerini de belirten Kılıç, kabına sığmayan yerel zincirlerin ortak meselelerinin çözümü noktasında önümüzdeki günlerde bu iletişimleri yoğunlaştıracaklarını söyledi.