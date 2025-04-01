Üye sayısını artırarak gücünü pekiştiren Bursa PERDER, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim çalışmalarına hız verecek.BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) tarafından düzenlenen geleneksel bayram buluşmasında, tedarikçilerle olası işbirlikleri ele alınırken nitelikli eleman istihdamına yönelik atılacak adımlar istişare edildi.

Yerel marketler olarak ülke ekonomisine önemli katma değerler sağladıklarını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Asgari kâr marjıyla hizmet vermeye devam eden üyelerimiz, istihdam konusunda izledikleri politikalarla gerçek manada örnek oluyor. Biz de Bursa PERDER olarak üyelerimize, devletimizin tanıdığı teşvik ve desteklerden yararlanmaları noktasında destek oluyor ve onları yönlendiriyoruz. Özellikle kasiyerlerimizin eğitimine çok önem veriyoruz. BUTTİM’deki dernek merkezimizde eğitim faaliyetlerimizi önümüzdeki süreçte daha da artıracağız. Federasyon bünyesindeki danışmanlardan da bu süreçte çokça yararlanacağız.” dedi.

Üyelerinin, her ay rutin yurt dışı gezilerine özel imkânlarla katılmasını sağladıklarını ve ziyaret edilen fuarlarla işletmelerinde yenilikleri hayata geçirmelerine öncü olduklarını da kaydeden Haşim Kılıç, üye sayısını 47’ye yükselttiklerini belirterek, "Bursa’da üyelerimizin toplamda 355 marketi var. Bu, Bursa ekonomisi için önemli bir veridir. Bursa dışından da üyelerimiz var ve yenilerini önümüzdeki günlerde bünyemize dâhil edeceğiz. Gerek Bursa PERDER olarak, gerekse de Federasyonumuz tarafından yurt içinde tedarikçilere yönelik ziyaretleri bayramdan sonra daha da hızlandıracağız.” dedi.