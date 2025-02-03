Enflasyon ile mücadelede devletin ve halkın yanında olduklarını belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı gerekli adımları attıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Gıdada fiyat artışının tek sorumlusunun marketler olmadığını belirten Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, fahiş fiyat ve stokçuluğa izin vermediklerini açıkladı.

RAMAZAN ÖNCESİ TEDBİRLER ALINDI

Marketlerin sürekli fiyat artışına gittiği algısının yanlış olduğunu vurgulayan Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Üretim-satış zincirinin son halkası olarak, asgari kâr marjı ile fiyat belirliyoruz. Bunu da genel giderlerimizi karşılamak için yapıyoruz.” diye konuştu.

Ramazan öncesi fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı Türkiye Perakendeciler Federasyonu öncülüğünde, üyeler ile yoğun iletişim halinde olduklarını da kaydeden Başkan Kılıç, “Hiçbir üyemiz, bu süreçte fırsatçılığa asla izin vermeyecek. Ticaret Bakanlığı ve belediyeler ile yoğun iletişim halinde gereken tüm adımları atacağız.” dedi.

Enflasyonun yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde yerel marketlerin özveriyle faaliyet gösterdiğini de kaydeden Kılıç, “Yerel marketler olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen ulusal zincir marketlere nazaran çok daha fazla personel istihdam ediyoruz. Vatandaşın bütçesine destek olmaya gayret ederken sorunlarımıza da etkin çözümlerin bulunmasını bekliyoruz. Uzun süredir hayata geçirilmesini beklediğimiz Perakende Yasası ile sektörümüzün içinde bulunduğu haksız rekabet ortamını iyileştirmek adına devletimizin daha etkili adımlar atmasını, büyük zincirlere karşı yerel marketlere alan açılmasını, pozitif ayrımcılık uygulanmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.