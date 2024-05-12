Sosyal ve kültürel belediyeciliğe büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı’nın eşsiz manzarasında annelerle çocuklarını Resim Şenliği’nde buluşturdu.BURSA (İGFA) - 7’den 70’e vatandaşların tuvallere renk katması ve hoşça vakit geçirmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel ‘Resim Şenliği’ düzenlendi.

Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki şenlikte, anneler ve çocukları duygularını sanata dönüştürerek keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları ve boya ekiplerinin koordinasyonuyla tüm ekipmanların ücretsiz kullanıma sunulduğu programda, vatandaşlar Uludağ manzarası, Nilüfer Çayı ve Mihraplı Camii manzarası eşliğinde tuvalleri renklendirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla resim şenliği düzenlendiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek, çocuklarıyla eğlenceli bir aktivite yaptıklarını söyledi.