Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından demokrasinin uç beyleri olan muhtarların bir araya gelebilmesi, şehre dair fikir alışverişinde bulunabilmesi için Gökdere Millet Bahçesi içerisinde hazırlanan ‘Bursa Muhtar Evi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Demokrasinin üç beyleri olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözümler üretmek için programlar düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, devletin halkla buluştuğu kurumsal yapının ilk basamağı olan muhtarlar için kalıcı bir eser hazırladı.

İnsanların dertlerine çare bulunmasında, müşkülünün çözülmesinde aracı rol üstlenen muhtarların daha nezih ortamlarda buluşabilmesi ve fikir alışverişinde bulunabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Bursa Muhtar Evi’, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle şehre kazandırılan ‘Gökdere Millet Bahçesi’ içerisinde yapımı tamamlanan 470 metrekare alana sahip ‘Bursa Muhtar Evi', sosyal ve kültürel faaliyetler, çeşitli toplantılar ve çay-kahve eşliğinde sohbetler için uygun bir yapı olarak muhtarların hizmetine sunuldu. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil, Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı İdris Aydın, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 senedir belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, ilk günden itibaren muhtarlarla alakalı gelişimi çok iyi takip ettiğini söyledi. Geçmişte muhtarlık müessesinin rayından çıkmış bir tren gibi bir o tarafa, bir tarafa savrulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bir yiğit adam çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bu müessese önemlidir. Demokrasinin ilk basamağı. Uç beyleridir. Onların mekânı olmalı. Bu işin içerisinde önemli bir parça olmalılar’ dedi. Belediye başkanlarına da belirli talimatlar verdi. Sizin artık muhtarlar gününüz var. Belediyelerde muhtarlıklarla ilgili şube müdürlüğü oluşturuldu. Cumhurbaşkanımız, ‘Muhtarları dinleyeceksiniz. Ben onları Külliye’de misafir ederek değer veriyorum. Sizler de aynı değeri vereceksiniz’ dedi. Bursa’da muhtarlarımızla çok iyi diyaloglar kurduk. Her sene yaptığımız ilçe ilçe toplantılarla, bizlere yapacağımız çalışmaların yol haritasını verdiniz. Pandemide filyasyon ekipleriyle beraber çalıştınız. Vatandaşlarımızın sizlere ilettiği talepleri siz de Valilik, Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kaymakamlık gibi kurumlara iletiyorsunuz. 5 senelik süreçte tüm muhtarlarımızın iyi niyetini bizzat gördüm. Her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“BU MEKÂN ARTIK SİZİNDİR”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlık Şube Müdürlüğü aracılığıyla tüm muhtarlarla iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, mahallerle yapılacak tüm işleri istişare ederek yürüttüklerini anlattı. 1060 mahalleye dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Aktaş, “1 Nisan’dan itibaren hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Muhtarlarımızdan gelen taleplerin takip edilmesi ve geri dönüşünün hızlanması için yeni bir dijital program hazırladık. Çok yakında bütün muhtarlarımız bu uygulamayı telefonlarına indirebilecek. Uygulama sayesinde Büyükşehir'e ilettiğiniz bir talep nerede, hangi birimde, ne aşamada, cep telefonunuzdan görebileceksiniz. Açılışını yaptığımız Muhtar Evi, hem diğer ilçelerden gelen muhtarlarımıza hem de merkezdeki muhtarlarımıza ev sahipliği yapacak. Bu nezih ortamda söz, nişan, doğum günü gibi etkinlerinizi yapabilirsiniz. Burası tamamen muhtarlarımıza ait. Bu mekân artık sizindir. Biraraya gelip sohbet edip şehre ve mahallelere dair yapacağınız istişareleri burada yapacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, muhtarlık müessesesinin iade-i itibarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geri verildiğini belirtti.

Mahallere hizmetin ulaşmasında değerli bir görev üstlenen muhtarlara ayrı bir önem verdiğini anlatan Varank, muhtarlık müessesesinin değerini muhtarlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiğini dile getirdi. Mahallelerin muhtarlara emanet olduğunu söyleyen Varank, “Mahallede yaşayan vatandaşların taleplerine göre bir hizmet görmeye çalışıyorlar. Güzel işler de yapıyorlar. Milletimize hizmet etme anlayışıyla çalışan muhtarlara teşekkür ediyorum. Bursa’da muhtarların performansı yüksek. Hem işinin ehliler hem de ihtiyaçları tespit edip çözümü üretmede başarılılar. Bursa muhtarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim bu ülkede taş üstüne taş nasıl koymanın derdi içerisinde. Mahallelerimize, ilçelerimize, şehirlerimize proje üretmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

