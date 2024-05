Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 2. ise Poronin’de düzenlenen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Emission is not Our Mission" projesine katılım sağladı. Projede ev sahibi ülke Polonya ve Slovakya’da öğrenciler katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Emission is not our mission" projesi ile Slovakya ve Polonyalı öğrencilerle buluştu.

Slovakya, Türkiye ve Polonya’nın ortak girişimiyle gerçekleştirilen Emission is not Our Mission (Emisyon Bizim Görevimiz Değil) projesinde et üretiminin doğal çevre ve iklim üzerindeki etkileri, gıda israfının olumsuz etkileri ve ekolojik farkındalığının arttırılması hedeflendi. İklim ve su krizinin son dönemlerde en fazla konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Okul Müdürü Ömer Yılmaz, "Öğrencilerimiz de gerçekleştirilen proje kapsamında Polonya’lı ve Slovakya’lı öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen workshoplarda İklim krizi, su krizi, Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği konularına çözüm bulmaya çalıştılar” dedi.

Proje Koordinatörü Müdür Yardımcısı Güner Yönel Pala, bilinçsiz et tüketiminin zararlarını Avrupalı paydaşlarımızla tartışan öğrencilerimiz tespit ettikleri sorunlara küresel iklim krizini de göz önünde bulundurarak çözümler bulmaya çalıştıklarını söyledi.

İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık Taç, öğrencilerin dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim ve su krizine karşı projeler geliştirmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Taç, uluslararası öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen projelerde öğrencilerin hem mevcut sorunlara çözüm üretmesi hem de gelecekte doğabilecek sorunlara karşı fikir oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Düzenlenen ulusal gecelerde gençlik değişimi katılımları yabancı kültürler hakkındaki bilgilerini pekiştirdiler.

Proje sonunda her katılımcıya Youthpass sertifikası verildi.