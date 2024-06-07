Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6'ıncı gününde on binlerce Bursalı Sinan Akçıl ile eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali’nin altıncı günü; konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleriyle dopdolu geçti.

Besteleriyle Türk pop müziğine onlarca eser kazandıran Sinan Akçıl, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede dinleyicileriyle buluştu.

Bursa’nın renklerine özel yeşil-beyaz giyinen ünlü sanatçı Akçıl, “Yüzyılın Aşkı, Fark Atıyor, Hadi Yavrum, Tabi Tabi” gibi en sevilen şarkılarını Bursalılarla hep bir ağızdan söyledi. Akçıl, “Biri Bana Gelsin” şarkısını söylemeden önce, şarkıyı 45 metrekare bir otel odasında ağlayarak yazdığını anlattı.