Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu bir etkinliğe daha imza attı. Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı Kursu’nda; ‘Yaşlılık Hastalık Değildir’, ‘Birinci Basamakta Yaşlı Hasta ve Sık Görülen Sorunlar’ ve ‘Uzun Dönemli Bakım, Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Dönem’ başlıkları ile üç oturum gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimleri'ne devam ediyor.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleştirilen etkinliğe Prof. Dr. Yeşim Uncu, Doç. Dr. Nil Tekin ve Prof. Dr. Alis Özçakır konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik ayrıca TTB STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirildi.

Kursta önemli bilgiler paylaşılırken, etkinliğin açılışını STE Komisyonu Başkanı Dr. Cem Heper gerçekleştirdi.

Beslenme değerlendirmesi, ruh sağlığı değerlendirmesi, algı fonksiyonlarının belirlenmesi, motor ve mental değerlendirme, inkontinans, kas-iskelet ve cilt değerlendirmesi, ağrı ve fonksiyonel durumun değerlendirmesi, mobilite, düşme ve bunların mevcut parametrelerin (kabul edilmiş sınıflamaların) kullanımı ele alındı. Öte yandan yaşlılık merkezleri ve yaşlılara yönelik tıbbi ve bireysel bakımda önemli noktalar da vurgulandı.

Yaşlı dostu hekimlik uygulamaları ve yaşlı tanı tedavi hekimliği kılavuzunun önemi ön plana çıkarıldı.

Türkiye’de 600 binden fazla demans hastası bulunduğu belirtilirken tedavi sırasında karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Palyatif ve evde bakım sorunları, tercihler ve olması gerekenler üzerinde duruldu.

Etkinlik sonrası, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, Prof. Dr. Yeşim Uncu, Doç. Dr. Nil Tekin ve Prof. Dr. Alis Özçakır’a plaket takdim etti.