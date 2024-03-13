Bursalı yazarlar, şairler ve edebiyatseverler 9. Kış Buluşması'nda bir araya geldi. 2023 yılı Bursa’dan Edebiyata Katkı Ödüllerine layık görülen şair ve yazarların açıklandığı gecede, ödül gerekçeleri okunarak, plâketleri takdim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Balat Mahallesi'nde bulunan Turkuaz Çarşı Ritüel Restoran salonunda yapılan etkinliğe, Bursalı ve Bursa dışından gelen konuk şairler, yazarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa’da yayımlanan Çinikitap, Eliz Edebiyat, Sarmal Çevrim dergilerinin oluşturduğu Bursa Dergiler Platformu (BUDEP) tarafından düzenlenen etkinlik, sıcak, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Çinikitap adına Fehmi Enginalp, Bursa, BUDEP ve ödüller hakkında kararlı çalışmaların meyvesini görmekten memnun olduklarını belirtirken, Eliz Edebiyat adına Hilmi Haşal, şiirin, öykünün, deneme ve romanın hayattan ayrı düşünülemeyeceğini, buluşmanın, yan yana gelmenin önemini unutmadan sanat üretimine devam edileceğini söyledi. Sarmal Çevrim adına

Bülent Elitok ise başkanı olduğu BUYAZ adına buluşmaların gerekçesini ve gerçekleşebilmesinin önemini vurgu yaparak dergilerin, yayınevlerinin ve derneklerin dayanışma ve paylaşma olanaklarına desteğine dikkat çekti...

2023 yılı Bursa’dan Edebiyata Katkı Ödüllerine layık görülen şair ve yazarların açıklandığı gecede, ödül gerekçeleri okunarak, plâketleri takdim edildi.

2023 Yılı Bursa’dan Edebiyat, Sanat ve Kültüre Katkı Ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e verilirken, 2023 yılı ödüle değer görülen şair ve yazarlar şöyle açıklandı: