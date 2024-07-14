Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi kolay ulaşılabilir hale getirmek ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen MobilFest, Hüdavendigar Parkı’nda vatandaşlara eğlence dolu bir bilim yolculuğu yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, coğrafi güzellikleri ve gelişmiş sanayisinin yanında teknolojiye ve bilime değer veren kimliğiyle de anılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde ‘uzay ve astronomi’ temasıyla düzenlenen MobilFest, Hüdavendigar Parkı’nda Bursalılara eğitici ve eğlenceli bir gece yaşattı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde, gökyüzü gözlemi, bilim gösterimi, masal dinletisi, söyleşiler ve spor parkurlarıyla katılanlara eğlenceli deneyimler yaşatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakan Arık’la birlikte MobilFest’e katılarak bilim dolu bir gün geçiren vatandaşlarla sohbet etti.

Geleceğimiz olan çocukların aileleriyle birlikte Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin hazırladığı MobilFest’e katılarak eğlence dolu bir gün geçirdiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bilim ve feni her alanda uygulamayı hedeflediklerini belirtti. Çocukların bundan sonra daha fazla bilimle bir arada olmasını istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Atatürk’ün de dediği gibi ‘Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici, bilimdir, fendir.’ Bu doğrultuda çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. MobilFest’te de bu yönde birçok etkinlik düzenlendi. Çocuklarımızın ve ailelerin hayal dünyalarını geliştirebileceği, yavrularımızın belki de gelecekteki mesleklerini seçebilecekleri ortamı oluşturduk. Bursalılar, bu festival sayesinde bilimle ve teknolojiyle iç içe oldular. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.