Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Ses Sizin, Sahne Sizin’ diyerek 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Bursalı müzik tutkunlarını sahneye çıkardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Dünya Müzik Günü dolayısıyla şehrin üç farklı noktasında kurduğu sahneler ile vatandaşları müzikle buluşturdu. Orkestra Şube Müdürlüğü’ne bağlı ses sanatçılarının yanı sıra müzik tutkunu ve şarkı söylemeyi seven vatandaşlar da mikrofon başına geçerek Bursalılara keyifli dakikalar yaşattı.

Tarihi Belediye Binası yanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve PodyumPark’ta kurulan sahnelerde müziksever Bursalılar, müzik ruhun gıdası diyerek Dünya Müzik Günü’nü eğlenerek kutladı.

Tarihi Belediye Binası yanındaki etkinlik alanını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Müzik Günü dolayısıyla ‘Ses Sizin, Sahne Sizin’ programı düzenledik. Dinleyerek veya şarkılara eşlik ederek vatandaşlarımızın programa büyük ilgi gösterdiğini görüyorum. Özgüvenli vatandaşlarımızın söyledikleri şarkıları, türküleri dinlemek çok keyifli. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.