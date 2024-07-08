Havaların ısınması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaş Bursa çarşılarına akın etti.BURSA (İGFA) - Sıcak yaz günleri ve beraberinde gelen düğün sezonu, Bursalıları dışarı çıkmaya teşvik etti.

Kapalı Çarşı, Tuzpazarı, Uzun Çarşı, ve Reyhan gibi eski pazar yerlerinde haftanın ilk gününde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşlar, birbirine yakın olan bu noktalarda altın, döviz, kozmetik, sebze-meyve gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Yaşanan yoğunluktan dolayı esnafın yüzü gülerken, taleplere de yetişmeye çalışıyorlar.