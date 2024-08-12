Bursa’da 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Myturn Events Merve Yavaş organizatörlüğünde Alışveriş Ve Eğlence Festivali düzenlenecek. Osmangazi Millet Bahçesinde düzenlenecek festivalde satılan ürünlerde indirim uygulanarak hem ülke ekonomisine hem esnafa katkı sağlaması hedeflenmesinin yanısıra, vatandaşlar için konserler ve yarışmalarla 4 gün boyunca sürecek festival için etkinlik alanında hazırlıklar başladı. BURSA (İGFA) - 70, 80, ve 90’ların harikulade pop, blues, jazz, rock’n roll şarkıları ile nostalji şöleni yaratacakları bir konser ile Retrobüs grubu 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da seyircileri ile buluşacak. 30 Ağustos’ta bando takımı ve sürpriz eğlencelerin yer alacağı festivalde , 31 Ağustos’ta sanatçı Ufuk Özel, 1 Eylül’de ise Tamer Deniz konseri ile bursalı vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşatacak. Aynı zamanda cuma cumartesi pazar akşam Urfa Sıra Gecesi konseri esnasında ücretsiz çiğ köfte ikramı yapılacaktır.

Çadırların kurulduğu festival alanında 29 Ağustos Perşembe gününden itibaren Hatay ve Gaziantep yöresine ait lezzetler, indirimli alışveriş stantları, konserlerin de içinde olacağı birbirinden eğlenceli aktiviteler Bursalı vatandaşlarla buluşacak. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, züccaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin indirimli satışı sağlanacak.

Tüm Bursalılar davetlidir. Şenliğimiz ve konserlerimiz ücretsiz halkımıza açıktır.