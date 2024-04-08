Ramazan Bayramı yaklaştı. 30 günlük orucun ardından 10 Nisan’da başlayacak olan Ramazan Bayramı 12 Nisan’da son bulacak. Peki Bursalılar 9 günlük bayram tatilini nerede geçirecek?AHMET GÜNAY/EMİNE PINAR TURAN KAHRAMAN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından vatandaş derin bir nefes aldı. Vatandaş, hayatın yoğun gidişatına kısa bir süre de olsa ara verip dinlenme fırsatı bulacak.

Herkes Duysun ekibi olarak sokağa çıktık ve Bursalılara sorduk: 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini nasıl değerlendireceksiniz?

“EMEKLİ NASIL TATİL YAPSIN?”

‘Bayram tatilinde nereye gideceksiniz?’ sorusunu yönelttiğimiz emekli bir vatandaş, “Bayramda buradayız. Bursa’dan başka bir yere çıkamıyoruz. Emeklilere vermiş oldukları maaş ile insanlar zor geçiniyor. Tatil yapma şansı yok, herkes kredi kartına yüklenmiş. Alım gücü yok, maaşı olan 17 milyar 2 TL alıyor. Bu insanlar nasıl geçinir, nasıl tatil yapar?” şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş ise “Emekliyiz biz, emekli adam nasıl gitsin? Maaş anca yetiyor.” şeklinde cevap verdi.

Birçok vatandaş, ekonomik şartlar nedeniyle bayram tatili için bir plan yapamadıklarını ifade etti.

“TATİL YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Mikrofonumuzu uzattığımız başka bir vatandaş Fransa’ya babasının yanına gideceğini kaydederken diğer bir vatandaş ise Antalya’ya tatile gideceğini söyledi.