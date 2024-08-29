Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleşecek olan kutlamalarda ünlü şarkıcı Nilüfer Bursalılar ile buluşacak.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Nilüfer FSM Hastane Alanı'nda Bursalılarla buluşacak.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürüyüş ile başlayan kutlamalar FSM Hastane Alanında Nilüfer konseriyle ikiye katlanacak. Nilüfer'in birbirinden güzel şarkılarıyla FSM Hastane alanını hınca hınç dolduracak olan Bursalılar Nilüfer'in şarkılarını hep bir ağızdan seslendirecek.