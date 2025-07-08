Mevcut su kaynaklarının korunmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar birçok çalışmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, susuzluk sorunuyla karşılaşmamak adına BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla bir yandan Çınarcık-Doburca bağlantı hattındaki çalışmaları hızlandırırken diğer yandan yeni su kuyuları açıyor. Bursa’nın 78 günlük suyu kaldığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yılların en kurak sonbahar ve kış aylarından birini geçiren kentte susuzluk riskine karşı harekete geçti.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 43.21 seviyeleriyle alarm verirken, mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Çınarcık-Doburca bağlantı hattını devreye sokmak için çalışmalarını hızlandıran BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yeni suyu kuyuları açarken diğer yandan mevcut su kuyularının temizliğini de yapıyor. Kuyuların sorunsuz şekilde çalışması için kuyu içindeki filtreleri düzenli olarak temizleyen ekipler, vatandaşlara daha sağlıklı içme ve kullanma suyu ulaştırmaya devam ediyor.

“78 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI”

Hem mevcut kaynakların korunması hem de Bursa’yı susuz bırakmamak adına her türlü hamleyi ve çalışmayı yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların su sıkıntısı yaşamaması adına BUSKİ aracılığıyla mevcut su kuyularında temizlik çalışması başlattıklarını belirtti. Suyun son yılların en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Nilüfer ve Doğancı Barajı’nın toplam doluluk oranının yüzde 85 seviyesinde iken, bugün bu oran yüzde 45 seviyelerine gerilediğini ifade eden Başkan Bozbey, "Kentimizin hiç yağış almaması durumunda üzülerek söylüyorum. 78 günlük suyumuz kaldı. Bu durumun en önemli sebebi hepimizin hissettiği kuraklık ve iklim değişikliğidir” dedi.

Geçtiğimiz yıl da su tasarrufu çağrısı yaptığını anımsatan Başkan Bozbey, bu çağrının Bursalıların duyarlılığı sayesinde karşılık bulduğunu dile getirdi.

Çağrısını yineleyen Bozbey, “Suyu tasarruflu kullanalım. Bir damla suyumuzu dahi boşa akıtmayalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Çınarcık-Doburca bağlantı hattını devreye sokmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kestel Narlıdere’de günlük 10 bin metreküp su temini sağlayacağımız yeni su kuyuları da açıyoruz. Bu teknik önlemler tek başına yetmeyecektir. Sondaj çalışmalarıyla yeni su kaynakları elde etsek dahi bir yandan yeraltı sularımızı da korumak zorundayız. Bu noktada asıl gücümüz, 3,5 milyon Bursalının birlikte göstereceği hassasiyettir. Unutmayalım ki su hepimizin ortak geleceğidir. Haydi Bursa, Bursamızın suyunu yeniden, hep birlikte koruyalım” diye konuştu.