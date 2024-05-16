Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı’nın küresel büyüme yolculuğu kapsamında hayata geçirdiği Türkmenistan yerleşkesinde üretim başladı. Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Türkmenistan’daki fabrikamızda yıllık 12 bin ton iplik üretim ve büküm kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma, boyama ve konfeksiyon kapasitesi olacak” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, Türkmenistan’daki fabrikasında üretime başladı.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Türkmenistan’da yabancı ilk özel yabancı ortaklı iplik ve havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza atmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Doğru hedef kitlelere ulaşarak küresel bir marka olma hedefiyle yol aldıklarını ifade eden Bursalı, “Küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda yurt dışında önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Dünya hızla değişiyor ve biz de bu değişime ayak uyduruyoruz. Jeopolitik avantajlardan yararlanabilmek adına rotamızı yurt dışına çevirdik ve ülkemizde elde ettiğimiz başarıya bir Türk markası olarak yurt dışında da ulaşmak istiyoruz. İhracat operasyonumuzu daha da geliştirmek ve büyütmek üzerine stratejiler geliştiriyoruz” dedi.

YILLIK 12 BİN TON İPLİK ÜRETİM VE BÜKÜM KAPASİTESİ

Bursalı, fabrikada öncelikle iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahanenin faaliyete başladığını kaydetti. Ardından kumaş ve iplik boyama, havlu dokuma, havlu konfeksiyon tesisinin faaliyete alınacağını ifade eden Bursalı, “Türkmenistan’daki fabrikamızda yıllık 12 bin ton iplik üretim, büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak. Burada yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayacağız. Entegre üretim tesisimizin iplik bölümü faaliyete geçti” diye konuştu.

Türkmenistan’da organizasyon yapılarını güçlendirmek ve mevcut pazarlardaki operasyonlarını daha verimli ve karlı hale getirebilmek adına çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini dile getiren Bursalı, ürün ve projeleri ile fark yaratmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.