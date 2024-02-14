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Bursa’nın kültürel geleceğine önemli eserler sunan Büyükşehir Belediyesi, 16 genç hikâyecinin kaleme aldığı ‘Bursa’nın bitmeyen hikâyesi’ adlı kitabı da şehir belleğine kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel mirasa olan katkılarını yeni yayınlarla sürdürüyor. Şehri yenilemenin yanında köklü kültürel birikimine de eserler sunan Büyükşehir Belediyesi tarafından kent belgeliğine kazandırılan ‘Bursa’nın bitmeyen hikâyesi’ kitabının tanıtımı, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yayın Kurulu’nda Mukadder Gemici, Necmettin Turinay, Ali Ayçil, Murat Sedat Sert ve Güray Süngü’den yer aldığı eser, Abdullah Kasay, Ali Güney, Aynur Dilber, Elif Hümeyra Aydın, Gökhan Yılmaz, Gülşen Funda, Hümeyra Yabar, Hüseyin Ahmet Çelik, Kadir Daniş, Kuddusi Demir, M. Fatih Kutlubay, Merve Çakır, Merve Sevde Selvi, Mustafa Aplay, Samet Çıldan ve Zeynep Kahraman Füzün’ün hikayelerinden oluşuyor. 3 gün boyunca Eskikaraağaç Köyü, Mudanya, Trilye, İznik, Cumalıkızık Köyü, İnkaya ve Bursa merkezi gezen genç yazarlar, şehrin doğal güzelliklerinden ve büyüleyici mekanların esinlenerek hikayelerini yazdı.

Kitapta eserleri bulunan genç yazarlar ve edebiyat tutkunlarının katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, yeşilin bin bir tonunu barındıran Bursa’nın güzellikleri, kültür ve medeniyetiyle ülkemizin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Tarihte birçok gelişmeye imza atan Bursa’nın gençler tarafından daha iyi tanınabilmesi için edebiyatın önem taşıdığını belirten Şahin, “Yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli eserlerin seçilmesinde, kitabın içerisinde yer almasında emeği olan jüri üyelerine ve genç yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa ticareti, tarihi, kültürü önemli bir yerdir. Bursa’da ne ticaretler, ne savaşlar yapıldı. Mutlaka çok büyük aşklar da yaşandı. Bursa bizi aşık olduğumuz bir şehir. Bu şehrin tanıtımında, anılmasında ve anlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm edebiyatseverlerin de Dünya Öykü Günü’nü kutluyorum” dedi.

Hikâyelerin bir araya getirilmesinde büyük emekleri olan Yazar Ali Aycil, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın çabasıyla 2022’de değişik şehirlerden bir grup hikâyecinin Bursa’da konuk edildiğini söyledi. Sanatçılardan Bursa’dan edinecekleri intibaalar ve Bursa’nın onlarda oluşturacağı düşlerden hareketle birer hikâye yazmalarının istendiğini hatırlatan Aycil, ardından genç hikâyecilerin Bursa’yı dolaşarak ve ilham alarak kaleme aldıkları hikâyelerin kitaplaştırıldığını anlattı. Edebiyat ve şehirlerin çok güçlü ilişkisi olduğunu söyleyen Aycil, “Türk edebiyatının en önemli metinlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘5 Şehir’ adlı eseri, edebiyatımızda edebiyatçıların şehirler hakkında yazdığı en orijinal ve en önemli metinlerden birisidir. Bu kitabın yayınlanmasından yaklaşık 70 sene sonra bu kez genç sanatçılarımız, bir anlamda Tanpınar’ın izinden giderek Bursa’yla ilgili yeni metinler kaleme aldı. Edebiyatçılar şehirlerden ilham alırlar. Bursa’nın bir şehir olarak bir yazara ilham verecek birkaç katmanlı hikâyesi var. Kitaba katkı koyan tüm genç kalemlerimize teşekkür ediyorum. Eserden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyoruz” diye konuştu.

Yazar Nevzat Çalıkuşu ise, genç yazarların ortaya koyduğu eserleri gördüğünde çok mutlu olduğunu ve umutlandığını dile getirdi. Kitabın, Türk hikayesinin geleceğinde yer alacak en güzel örneklerle dolu olduğunu söyleyen Çalıkuşu, kitabı kendisinin de okuduğunu ve Şiraze Dergisi’nde eleştirisini yaptığını hatırlattı. İmkanı sağlayan bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Çalıkuşu, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kitapta yazıları olan 16 hikâyeci adına konuşan Merve Sevde Selvi ise, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Bursa şimdiye kadar sakladığı el değmemiş mazi rüyasıyla içimizde konuşan en geniş davettir’ sözünü hatırlatarak 16 hikâyeciyle birlikte davete icabet ettiklerini söyledi. Maziyi bugünle birleştiren, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir şehirde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Selvi, “Kitapta bir araya gelmiş çok güzel 16 hikâyeyi görüyoruz. Bursa’nın aslında faniyi bakiye iliştiren, bizi yarına taşıyacak olan enerjiyi yakaladık. Bizim için proje çok güzeldi. Dilerim, kelimelerimiz yarına kalarak muhatabına faydalı olur” dedi.

Konuşmaların ardından 16 genç hikayeciden biri olan Zeynep Kahraman Füzun, kitapta yer alan ‘Şifa’ adlı öyküsünü okudu.