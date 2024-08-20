Bursa’nın önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik ayçiçeği hasadı başladı. Şimdiden tezgâhlarda yerini alan ayçiçeği, vatandaşlar tarafından tüketilmeye başlandı.BURSA (İGFA) - Yerel pazarlarda alışveriş yapan Bursalılar, ayçiçeği çekirdeğinin keyfini sürmeye başladı. Hasadın ilk ürünleri Bursa Tuzpazarı tezgahlarında yerlerini aldı. Taze ayçiçekleri vatandaştan büyük rağbet gördü.

Hasadın ilk ürünlerinin tezgâha geldiğini belirten pazar esnaflarından Ziya Durmuş, “Biz ayçiçeğine ‘aydoğdu’ diyoruz. Kaliteli ve verimli bir hasat oldu, şimdilik tanesini 30 TL’den satıyoruz. Kalitesine göre fiyatında değişiklik olabiliyor. Zamanla tezgahlarda ürün çoğaldıkça fiyatı da düşer.” dedi.