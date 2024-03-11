Bursa’ya özgü değerleri markalaştırarak şehir ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Bursa kestanesi için de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı. Bursa kestanesiyle birlikte Bursa’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgeli değeri de 33’e çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'da üretim kalitesinin artırılmasından ürünlere uluslararası pazar bulunmasına kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerinin markalaşmasına da büyük önem veriyor.

Daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir biberinin ve Keles kirazının ardından coğrafi işaret alma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Bursa kestanesi’ne de Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. HAGEL aracılığıyla tarımsal ürünlerin marka değerini artıracak çalışmalara devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Keles çörek otu yağı’ ve ‘Keles sorgun peyniri’ ile ilgili Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi için Türk Patent Kurumuna müracaatını da gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da güçlü sanayimiz, denizimiz, gölümüz, dağımız, ovamız, yaylalarımız, meyvemiz, sebzelerimiz var. Allah'a şükür yaptığımız çalışmalarla Yenişehir biberi ve Keles kirazı için coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Şimdi de ‘Bursa kestanesini de tescillemiş olduk. Ürünlerimizin dünya literatürüne girmesi adına bu tescil önemli ve değerli. Amacımız bu tescilleri daha da artırmak” dedi.

33 TESCİLLİ ÜRÜN

Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli ürünler milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olurken, Türkiye’de bin 545 adet coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürün sayısı 33’e ulaşan Bursa, Marmara Bölgesi’nde en fazla coğrafi işaret alan şehir oldu. Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, Santa Maria armudu, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Bursa Havlusu, Zeyniler Hınkalı, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Keles kirazı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, Yenişehir biberi, İnegöl Cerrah kuru fasulyesi, İnegöl Köfte, İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası, İznik Derbent dokuması, İznik Müşküle Üzümü, İznik Çinisi ve Bursa kestanesi coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.