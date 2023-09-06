Bursa'da Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada ilçede yapmak istedikleri deprem konutlarının bürokrasi engeline takılmasına isyan ederek, “Devlet devletin düşmanı oldu!” dedi.Taha ÇELİKBAŞ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerindne Orhaneli'de Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçedeki 340 dönümlük bir alana deprem konutu inşa etmek istediklerini fakat bu projenin bürokrasi engeline takıldığını belirterek, “Devlet devletin düşmanı oldu!” diyerek isyan etti.

İlçe içerisindeki 340 dönümlük bir alana deprem konutu yapmak istediklerini anlatan Başkan Aykurt, “Burası 340 dönümlük bir alan. Buranın belediyeye geçmesi için ben, bugüne kadar çok çalışmalar yaptım. Cumhurbaşkanımız bazı bürokrasi engelinden bahsettiğinde bazı insanlara şey gibi geliyor: ‘Bu adamlar devletin başında ama neden bahsediyor?’ denir ama bu işlere girmeden anlaşılmaz. Hakikaten çok ciddi anlamda engel var. Ben şu ifadeyi kullanıyorum: Bazı yerlerde devlet, devletin düşmanı oluyor" diye konuştu.

https://youtu.be/HQtJQP536nI

“KURUMLAR ARASI ÇEKİŞMELER SORUN ÇIKARIYOR”

Başkan Aykurt, devlet daireleri arasında da sürtüşmeler yaşandığına vurgu yaptı.

“Bir daire ile diğer daire arasında sürtüşmeler oluyor yani bir birim ile öbür birim arasındaki çekişmeler, kendi aralarında koydukları bir takım kurallar ve kanunlar inanılmaz düzeyde sıkıntı getiriyor" diyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bu da böyle bir şey, yıllar önce belediye olarak lojmanlar buraya yapılsın diye bilabedel vermiş olduğumuz bir yer. Daha sonra almak istediğimizde de bazı memur arkadaşlar sanki kendi babasının malıymış gibi davranıyor. En son işte deprem oldu, deprem olduktan hemen sonra aklımıza orası geldi ve çok hızlı hareket ettik. BAKYAPI buraya yaklaşık 120 kişi çalışan gönderdi 20 günde 90 tanesi hazır hale getirildi. Geriye kalan 60 tanesi de 45 gün sonra tamamlandı. Şimdi 340 dönüm bir alan, sıcak suyu da getirdiğimizde burası müthiş düzeyde hizmet sağlamış olacak. Yarın bir gün Bursa’da bir deprem olsa en mükemmel hizmet edecek yerlerden birisi burası. Çünkü bu binalar herhalde 8-9 şiddetinde bir deprem de olsa bu binanlar ters döner, yatar ama insana hiçbir şey olmayacak şekilde yapılmış binalardır" diye konuştu.