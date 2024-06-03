Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların artmasıyla oluşacak muhtemel kokuların önüne geçmek ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla Nilüfer Çayı’nda dere temizliğine başladı.BURSA (İGFA) - Bursalıların nefes aldığı, dinlendiği ve huzur bulduğu Hüdavendigar Kent Parkı’nın temiz kalması için yoğun bir mesai harcayan BUSKİ, yaz ayları öncesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. BUSKİ ekipleri bu kapsamda kentin en önemli su kaynaklarından olan Nilüfer Çayı’nda da temizlik çalışmalarına başladı.

Bursa’nın, çok daha iyi hizmetlere layık olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu kent, burada yaşayan ve Bursa’yı takip eden herkesi kendine hayran bırakmalı. Yüzleri gülümseten, görsel düzensizliklerden arınmış ve tüm güzellikleri ortaya çıkarılmış bir kente kavuşmak için çalışıyoruz. Hizmetlerimizde kaliteyi sürekli artırarak, vatandaşlarımıza en iyi imkânları sunacağız. Bunun için daha fazla çalışacağız” dedi.