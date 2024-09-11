Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü, şehirde coşkuyla kutlanıyor. Kurtuluşun 102’nci yıldönümü kapsamında, Vali Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokolün katılımıyla, Tophane’den Atatürk Anıtı’na dek uzanan bir kortej gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da 2 yıl 2 ay 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 102’inci yılı kutlamaları kapsamında Tophane Meydanı’ndan başlayan korteje Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Gerçekleşen yürüyüşün ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve devlet erkanı Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüş tamamlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından protokol konuşmaları gerçekleşti.

“11 Eylül yeniden varoluşun bayramıdır.” diyerek konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bugün Bursa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.nci yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. 102 yıl sonra tek yürek olduk ve zafer için yürüdük. 11 Eylül 1922 tarihi yalnızca Bursa’mızın yeniden hürriyetine kavuştuğu gün değil, bağımsızlık mücadelesinide kararlılığında sembolüdür. Türk halkının gücü her koşulda kendini göstermiştir. Bursa, kurtuluş savaşı boyunca stratejik bir kent olmuştur. 11 Eylül Zaferi'nin hemen ardından Bursa’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, konuşmasında, ‘Bilim, eğitim ve ekonomi açısından mücadelemize devam edeceğiz ve eminim ki başarılı olacağız.’ demiştir. Atatürk, Bursa’yı önemli bir kent olarak görüyordu. Bugünün bize kazandırdığı mirası sadece anmakla kalmıyoruz. Çalışmayı da görev biliyoruz.” dedi.

ATATÜRK’ÜN CUMHURBAŞKANI SIFATIYLA YAPTIĞI BURSA ZİYARETİNİNDE 100. YILI

Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa’ya yaptığı ziyaretinde 100. yılı olduğunu hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Bozbey, “Bizlere miras kalan topraklarımızı korumak ve geliştirmek için aynı kararlılıkla çalışacağız. Bu yolda omuz omuza yürüyeceğiz. Atamızın, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa’ya yaptığı ziyaretinde 100. yılıdır. Tarih, dayanışmanın ve ortak değerse buluşmanın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. 11 Eylül ruhu geleceğinde ışığıdır. Bağımsızlığın sonsuz olsun Bursa.” şeklinde konuştu.

Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kayra Ertuğrul Yumuk, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiirini okudu.

Ardından mehter takımı ve kılıç gösterisi ile kutlamalar son buldu.