Bursa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray HDI Sigorta’ya mağlup olduBURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunda son 2 maçını kazanan ve 4. sıraya yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21. haftada sahasında Galatasaray HDI Sigorta’ya 3-1 mağlup oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da takip ettiği maçta rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk seti 25-19 aldı. İkinci sette rakibinin 25-17’lik üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti de 25-20 kaybetti.

Ligde oynadığı 20 maçta 12 galibiyeti bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19 maçta 11 galibiyet alan Galatasaray HDI Sigorta karşısında dördüncü seti 25-22 kaybetti ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 22. haftasında 22 Mart Çarşamba günü İzmir’de Arkas Spor ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde iki ekip de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sahaya “Çanakkale Zaferi’nin 108. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz” yazılı pankartla çıktılar.

Müsabaka öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Takım Kaptanı Gökhan Gökgöz, geçtiğimiz sezon Bursa ekibinde forma giyen ve sezon başında Hatay Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan ancak deprem felaketi sonrasında Galatasaray’a transfer olan Fatih Eren Uğur’a çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.