AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) deplasmanda TÜRŞAD ile karşılaşacak.İSTANBUL (İGFA) - Ligin 13. hafta mücadelesinde ekipler Adilcevaz Spor Salonu'nda saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.  Ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 12 maçta 3 galibiyeti bulunan rakibi karşısında da istediği sonuca ulaşarak devreyi mutlu bitirmeyi hedefliyor.

Kayseri Melikgazi'nin kızları Avrupa'yı salladı Kayseri Melikgazi'nin kızları Avrupa'yı salladı

Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.