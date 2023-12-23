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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) deplasmanda TÜRŞAD ile karşılaşacak.İSTANBUL (İGFA) - Ligin 13. hafta mücadelesinde ekipler Adilcevaz Spor Salonu'nda saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 12 maçta 3 galibiyeti bulunan rakibi karşısında da istediği sonuca ulaşarak devreyi mutlu bitirmeyi hedefliyor.

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