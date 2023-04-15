Bunlar da ilginizi çekebilir

2 galibiyet elde eden ekibin 5.’lik maçı oynamaya hak kazanacağı seride ikinci maç 25 Nisan 2023 Salı günü Şırnak’ta, galibiyetlerin eşitliği halinde ise üçüncü maç 28 Nisan 2023 Cuma günü yine Bursa’da oynanacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunu 25 maçta 15 galibiyet, 10 yenilgi alarak 5. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un play-off 5/8 etabında Cizre Belediyespor ile oynayacağı maçların programı belli oldu.BURSA (İGFA) - Normal sezonu 8. sırada bitiren Cizre Belediyespor ile eşleşen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle serinin ilk maçını 22 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında oynayacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.