Bursa’nın yeşil kimliğini adeta yaşatmaya devam eden Hüdavendigar Kent Parkı, Bursa’nın Nilüfer ve aynı zamanda Osmangazi merkezli parkı oldu. Aynı zamanda Bursa’nın en büyük parkı olarak kayıtlara geçti.BURSA (İGFA)- Bursa vatandaşlarının, sosyal alan ihtiyaçlarını fazlasıyla barındıran Hüdavendigar Kent Parkı vatandaşların en büyük uğrak noktası olmaya devam etti.

Geceleri de içerisinde barındırdığı kafeleri ile faaliyet gösteren Hüdavendigar Kent Parkı ailelerin ve gençlerin Bursa’daki merkezi haline geldi.

Hüdavendigar Kent Parkı, dikilen 12 yaşın üzerinde 4 bin ağaç, 4000 lale ve sümbül, 1 milyonun üzerinde çiçek, yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, spor sahaları, Nilüfer Deresi’nin ıslah edilmesi ve dere üzerine yapılan köprüleri ve göletleri ile adeta Bursa’da yeni bir yaşam alanına dönüştü.