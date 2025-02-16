Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla düzenlenen Liseli Orkestralar Yarışıyor’un finali, birbirinden başarılı gençlerin performanslarına sahne oldu.BURSA (İGFA) - Genç müzisyenlerin performanslarıyla profesyonellere taş çıkardığı final gecesi sonunda, dereceye giren müzik gurupları ödüllendirildi.

Müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerinin yanında seslerini de duyurmalarına da imkan sağlayan Liseli Orkestralar Yarışıyor’a toplam 39 okul kayıt yaptırdı. Ön elemelerde jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 17 okuldan toplam 27 müzik gurubu finallerde olmaya hak kazandı. Elemeleri geçerek finale kalan müzik grupları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda düzenlenen final gecesinde dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi.

En iyi kız solist, en iyi erkek solist, en iyi orkestra, en iyi beste ve en iyi enstrüman kategorilerinde dereceye girebilmek için sahneye çıkan liseli gençler, salonu dolduran seyircilere müzik dolu bir gece yaşattı. Final gecesinde sahne alan Grup Date de şarkıları ve sahne performansı ile dinleyenleri mest etti. Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu da verdiği konser ile geceye renk kattı.

Emekli Müzik Öğretmeni Alpay Mumcu’nun koordinatörlüğünde yapılan yarışmanın jürisinde Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Helvacı, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Esra Kurtuluş, prodüktör menajer Özgür Ögöz, müzisyen İstem Doruk Koman, şan eğitmeni Fatma Muslu, piyano eğitmeni Kerem Yunmuş ve maestro Turgay Paksoy yer aldı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda kazananlar şu şekilde sıralandı:

En İyi Kız Solist:

Birinci: BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi - Ceylin Dağlar

İkinci: BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi - Ece Pekaydın

Üçüncü: TED Koleji - Bilge Akçay

En İyi Erkek Solist:

Birinci: Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi - Yiğit Bozkurt

İkinci: Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi - İbrahim Yağız Aktoprak

Üçüncü: Özel Gökkuşağı Anadolu Lisesi - Kağan Mert Özgüle

En İyi Beste:

Birinci: Atatürk Anadolu Lisesi - Ters Köşe

İkinci: Özel Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi- Şahinkaya Trio

Üçüncü: Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi – Nif Orkestra

En İyi Orkestra:

Birinci: Özel Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi - Syncopath

İkinci: Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi – Kylo Ren

Üçüncü: Barış Anadolu Lisesi – Barış Orkestra

En İyi Enstrüman: Özel Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi – Emir Palancı

Jüri Özel Ödülü: Ali Karasu Anadolu Lisesi – Kalfa Orkestra

Yarışmanın sonunda her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin lira değerinde hediye çeki verildi. Jüri özel ödülüne layık orkestra da 10 bin lira değerindeki hediye çekinin sahibi oldu. Yarışmada dereceye giren gençlere ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir takdim etti.