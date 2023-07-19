Bursa’da halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması için 17 ilçede yoğun bir mesai harcayan Zabıta Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğine yapılan ‘Aylık Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’ bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, zabıta hizmetleri kapsamına giren sahillerdeki işgaller, hurdacılar, seyyar satıcılar, usulsüz çadırlar, işgaliye karşılığı verilen yerler, başıboş hayvanlar, hurda araçlar ile şehir içi tır, kamyon, karavan parklanmaları gibi konular ele aldı.

Zabıtaların görev ve sorumluluklarının aynı olduğunu ve yerel kolluk kuvveti olduklarını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar, “Halkın esenliği, huzuru ve sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sahadaki olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Bu sebeple sorumluluklarımız, hedeflerimiz, amaçlarımız aynı. Birlik, beraberlik içinde görevlerimizde nasıl başarılı olabiliriz? Şehrimize nasıl katkı sunabiliriz? Vatandaşlarımızın huzurunu nasıl sağlayabiliriz? Bizim amacımız, önceliğimiz her zaman bunlar oldu. Dolayısıyla görevlerimiz ve sorumluluklarımız yoğun. Bizler de karşılıklı olarak bir araya gelip, ilçe zabıta teşkilatlarımızla koordinasyonu sağlıyoruz. Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören zabıta teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında17 ilçe zabıta müdürlükleri, hizmet sunarken yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.