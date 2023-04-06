Bursa’nın fethinin 697’inci yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Fetih salasıyla başlayan törenler, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyareti ve Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle sürdü.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 697 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Fetih Kapı’da yapılan törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlar, mülki ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı.

Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin fetih kapı surlarındaki yerini almasının ardından törenler, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Zeynep Akan fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın konumu itibariyle başkentlik yaptığı Osmanlı Devleti’ne büyük katkılar sağladığını belirtti. Ecdadın sömürmek için değil ihya etmek için sefer yaptığını belirten Başkan Aktaş, “Her yıl aynı coşkuyla bir araya gelip bu güzide şehri bize miras bırakan ecdadımızı rahmetle yâd ediyoruz. Devletin temellerinin sağlamlaştırıldığı ilk payitaht olan Bursa’mız, her bakımdan stratejik bir öneme sahip. Birçok özellikleriyle, başkentlik yaptığı Osmanlı’ya büyük katkı sağladı. Bursa’nın Fatihi unvanını hak eden Orhan Gazi, fetihle birlikte şehri inşa etmeye başladı. Ceddimiz bir şehre, beldeye veya bölgeye sömürmek için asla gitmedi; o yeri insanlarıyla birlikte emanet olarak görüp mamur etti. Allah’a vereceği hesabı düşünüp vicdanıyla hareket edip şehirleri inşa, insanları mutlu etti. Bu vesileyle, Bursa’nın fethinden kurtuluşuna kadar, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını ortaya koyan, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yâd ediyorum. Osman ve Orhan Gazi’den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Bursa’ya emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Bursa’mızın fethinin 697. yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.

Fetih Kapı’daki törenler, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Üveys Temiz’in Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman şiirini okuması, mehter marşları ve kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle tamamlandı. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra Tophane’deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde Alplerin nöbet değişimini izledi. Ardından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi.

Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.