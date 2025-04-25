Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sahip olduğu zengin kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri dünyaya tanıtmak, turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla ‘Bursa Gastronomi Haritası’ çalışmaları başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bursa Gastronomi Haritası’ projesi kapsamında tüm paydaşların yer aldığı bir kurul oluşturuldu.

Kurul, ‘Bursa’da ne, en güzel nerede yenir’ sloganıyla hareket edecek. Projeyle, kentin özgün lezzetlerini sunan işletmelerin belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması amaçlanıyor. Kente özgü birçok lezzeti standartlarına uygun şekilde üreten ve bu ürünlerin marka değerini yükseltebilecek işletmelere güvenirlik sertifikası verilmesi ve bir lezzet haritası oluşturulması da planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen istişare toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, kamu kurumlarının, üniversitelerin, esnaf ve ticaret odalarının, meslek odalarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Bursa’nın gastronomi turizminde hak ettiği yere gelmesini önemsediğini belirtti.

Kentin gastronomisini güncellemeyi ve daha etkin bir şekilde hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade eden Mehmet Yıldız, geçen sene düzenlenen Gastronomi Festivali’ni 500-600 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini hatırlattı. Bu potansiyeli turizme entegre etmeyi ve konaklama gün sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Yıldız, “Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini daha görünür platformda sergilemek istiyoruz. İnsanlar Bursa’ya geldiğinde burada köklü bir yemek kültürünün olduğunu biliyor. İşletmelerin özgün tarifleri öne çıkartmasını, yerel ekipmanlar kullanmasını ve mutfağı turistik nitelikte bir vitrine taşımasını arzuluyoruz. Her ürünün bir hikâyesi olmalıdır. Tüm bunları el ele vererek ortak bir akılla gerçekleştirebiliriz. Bursa Gastronomi Haritası’nı oluşturarak işaretli ya da belgeli işletmelerin diğer işletmelere örnek olacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarla Bursa’nın lezzetlerini, bereketli topraklarından çıkan ürünlerini, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, yapılan anketlere paralel olarak bir yol haritası belirlediklerini ifade etti. Kültürel yemekleri ortaya çıkartırken yenilikçi tarifleri de kitapçık olarak yayınlayacaklarını anlatan Işıkyıldız, Bursa Gastronomi sayfası oluşturarak web sitesinde işletmecileri tanıtacaklarını açıkladı.

Bursa’ya özgü ürünlerin servis edileceği Gastronomi Merkezi’nin de hayata geçirileceğini söyleyen Işıkyıldız, “Coğrafi işaret çalışmalarımız kapsamında ilgili kuruluşlarla yaptığımız istişareler sonucunda 35 yeni ürün tespit ettik. Bu ürünlerle ilgili başvuru yapmayı planlıyoruz. Bursa lezzetleri ve ürünlerinin olması gerektiği kalitede sunulmasını sağlayacağız. Özgün gastronomi ürünlerini tanıtan bir lezzet haritası oluşturacağız ve şehrimizdeki tüm ürünleri kalitesine uygun üretenleri tespit edip bu harita ile sunacağız” diye konuştu.