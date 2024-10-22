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Sonbaharın gelişiyle aynı bir güzelliğe bürünen Sadağı Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen kanyon, kentin gürültüsünden ve stresinden kaçanların uğrak yeri haline geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, büründüğü sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sarp kayalıkları, sıcak su kaynağı, kaya hamamı ve şelalesiyle doğa tutkunlarının ilgi odağı olan Sağdağı Kanyonu’nda sonbahar renkleri hakim İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

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