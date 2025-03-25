Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa’nın en önemli 3 sorunu olan kentsel dönüşüm, ulaşım ve çevre konusunda geçmiş yıllarda atılmayan adımların Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile atıldığını kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bursa’nın sorunlarına bakıldığında en önemli sorunlar listesinde ilk 3 sırada kentsel dönüşüm, ulaşım ve çevre geliyor.

Ulaşımda sorunlar çığ gibiydi. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, döneminin sonuna doğru akıllı kavşaklar projesini hayata geçirecekti. Bu projeyi Alinur Aktaş hayata geçirdi.

Onun haricinde ulaşımda başka neler yapıldı Bursa’da?

Koskoca bir hiç…

Görevinin birinci yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilk yılı tamamlamadan ulaşımda önemli adımlar gerçekleştirdi.

Özellikle Acemler Kavşağı’ndaki ilave şerit ile Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sol 3 şeritten İzmir istikametine, sağ şeritlerden ise Mudanya ve Hürriyet tarafına kesintisiz ulaşım sağlanırken, bölgedeki yoğunluk da büyük ölçüde giderildi.

Yine birçok trafiğin sıkıştığı kavşaklarda başarılı çalışmalara imza attı Başkan Bozbey…

Diğer önemli bir sorun çevre…

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kestel’den Bursa’da doğru gelirken hava kirliliğinin ne boyutta olduğunu çıplak gözle çok rahatlıkla görüldüğünü üzülerek izledim.

Fabrikaların havaya saldığı kimyasal gazlar, tozlar ve dumanların kalp rahatsızlıklarına ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Son yıllarda kanser ve kalp krizi vakalarının artmasının önemli nedenlerinden birisi de hava kirliliği…

Bu konuda da geçmiş yıllarda bir adım atılmadı maalesef…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu ve Kestel’de gelişen sanayinin olumsuz etkilerinin de görüldüğünü belirterek, “Fabrikaların filtrasyon sistemlerini gözden geçirmesini istiyoruz. İnsanlarımızı düşünerek, çevreyi koruma anlayışıyla filtrelerin, arıtma tesislerinin tam anlamıyla çalıştırılması gerekir” diyerek uyarılarda bulundu.

Bu konuda denetim ve cezalar, kamuoyuna pek duyurulmasa da en azından fabrika sahiplerinin gerekli adımlar atmasını sağlıyor.

Çevre konusunda Başkan Bozbey’in 2025 yılında ciddi adımlar atacağını öngörüyoruz.

Yine…

Depremsellik açısından kritik bir il olan Bursa’nın en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm…

Geçmiş yıllarda yapılan ya da yapılmak istenen kentsel dönüşümlere baktığımızda, bazı projelerin rantsal dönüşüm niteliğinde olduğunu gözlemledik.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kentsel dönüşüm konusundaki adımları, bu konuya ne kadar ciddi baktığını ve önemsediğini ortaya koyuyor.

Bugün de Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni vardı.

“Kentsel dönüşüm tercih değil, artık zorunluluk…”

Bu sözlerle konuşmasına başladı Başkan Mustafa Bozbey…

“İnsanlarımızın iyi ve güzel bir çevrede yaşamasını istiyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için bir yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Bu projenin Bursa’da güvenli yaşamın güvencesi ve örnek proje olacağının altını çizdi Mustafa Bozbey…

Proje geçmişinden bahseden Başkan Bozbey, belediyenin zarara uğramaktan kurtarıldığına vurgu yaptı…

“2012 yılında riskli alan ilan edilen bölgede, ihalenin yüksek maliyetlerle yapılmasından dolayı süreç ilerleyemedi. Göreve geldikten sonra sürecin bu şekilde devam edemeyeceğini tespit ettik ve bölgeyi yeniden projelendirdik. 19 Mart 2024’te ihale yapılmış. Yapılan ihaleye baktığımızda 550 milyonu aşan bir maliyet vardı. Burada 112 daire ve 8 dükkan var. Yaklaşık olarak hesap ettiğimizde 1 daire maliyetinin ortalama 4-4.5 milyon TL’ye geldiğini görüyoruz. Burada belediyemiz çok önemli bir zararı önlemiştir. Ben de inşaat yüksek mühendisiyim. İnşaattan anlarım. Projede bazı değişiklikler yapıldı. Temelini attığımız bu yapı kat karşılığı olarak verilerek en azından belediyenin kasasından yüklü bir bedelin çıkmasını önlemiş olduk…”

Bursa’nın en önemli sorunu kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm olmamalı.

Görünen o ki, Başkan Mustafa Bozbey ve ekibi, kentsel dönüşümde önümüzdeki süreçte atacağı adımlarla Bursalılara nefes aldıracak.

Sağlıklı ve esen kalın…