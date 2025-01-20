Bursa'nın ilk müzik öğretmeni Fethiye Sanlıkol, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği programda hayat hikayesini anlatarak piyano resitali sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Gösteri Merkezi'nde "Notalara Adanmış Bir Ömür" ismiyle düzenlenen gecede Bursa'nın ilk müzik öğretmeni olan Fethiye Sanlıkol, Osmangazililerle buluştu. Gazeteciler Nazan Bozan ve Erkan Ayçam'ın birlikte sunduğu "Notalara Adanmış Bir Ömür" programında Fethiye Sanlıkol'un Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde başlayan ve zaman içerisinde İstanbul'a, oradan da Bursa'ya uzanan hayat hikâyesini anlattığı geceye Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Sefa Yılmaz’la birlikte Osmangazili vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Fethiye Sanlıkol'un hayat hikayesini anlatıp aralarda da piyanonun başına geçip resital sunduğu geceye katılanlar unutamayacaklarıbir zaman geçirdi.

"8 yaşında piyanoya başladım"

Lefkoşa’da büyüdüğünü anlatarak sözlerine başlayan Fethiye Sanlıkol, “Yazları ve hafta sonlarını Girne’de geçiriyorduk. Çok güzel bir çocukluk dönemim var, ilk okula başladığımızın 3’üncü ayında büyük bir yangın geçirdik. Sigara fabrikamızı, evlerimizi, kereste mağazalarımızı ve otelimizi, her şeyimizi kaybettik. Ben o yangından sonra büyük bir travma geçirdim. Babam Lefkoşa Belediye Reisi oldu. Girne ve Lefkoşa, yöresinden halkın seçtiği Türkleri temsil eden ilk Türk liderdir Necati Özkan, Özkan,soy adı ise ilk yaptığı Ankara ziyaretinde Atatürk tarafından verilmiştir. Ben 8 yaşında piyanoya başladım. Jale Derviş hocamla Royal Akademi’nin açtığı sınavlara devam ettim” dedi.

"1983 yılında Uludağ Üniversitesinden davet aldım"

25 Ocak 1975 yılında Bursa’ya geldiklerini ifade eden Fethiye Sanlıkol, "Eşim Çekirge Fizik Tedavi Hastanesine fizik tedavi doktoru olarak tayin edildi. Bursa’ya yerleştik. Ben yakın çevremizde bulunan doktor ve avukat arkadaşların çocuklarına ders verdim. O dönemde Bursa’da müzik okulu yoktu ve Bursa her şeyden yoksundu. Böylelikle benim piyano derslerim başlamış oldu. 1983-1984 yıllarında Bursa Uludağ Üniversitesi’nden davet aldım. Orada öğrencilere eğitim verdim. Royal Akademi, sınavlarını Bursa’da başlattım. Kendi evimde sınavlar açılıyordu, orada sınav oluşturuluyordu. Daha sonra İngiltere’den sertifikalar geliyordu, sınavı geçenler için, daha sonra müzik öğretmenlerine sistemi göstererek onlarında Royal Akademi, sınavlarına öğrenci yetiştirmelerini sağlamış oldum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, gecenin anısına Fethiye Sanlıkol'a çiçek takdim etti.