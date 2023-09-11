Bursa’nın İnegöl, Gürsu ve Gemlik ilçelerinde belediye başkan adayları kim olacak? Hangi partiden hangi isimler daha şanslı? Bursa kulislerinde hangi isimler öne çıkıyor? İşte çok konuşulacak kulis isimleri…

KULİS HABER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçim süreci ile birlikte eylül ayı itibariyle Ankara ve Bursa kulisleri de hareketlendi.

Bursa’nın “il olacak” beklentilerinin olduğu İnegöl, merkez sayılan ancak bir türlü merkeze kendisini kabul ettiremeyen Gürsu ile deprem korkusuyla yaşayanların ilçesi Gemlik’te belediye başkan aday adayı isimler kulislerde ve sosyal medyada boy göstermeye başladı.

İNEGÖL’DE KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’de İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeniden aday adayı olarak kulislerde en güçlü isim görünüyor. İlçede yaptığı başarılı çalışmalar, taraflı tarafsız her kesim tarafından seviliyor olması (Yapılan anket ve kamuoyu yoklamalarına göre) Alper Taban’ı Ankara ve Bursa kulislerinde öne çıkarıyor.

Yanı sıra, AK Parti’de İnegöl Belediye Başkanlığı için Erdal Akkaya’nın isminin geçtiği, Akkaya’nın yakın çevresine “Alper Taban varken ben aday adayı olmam” dediği öğrenildi.

İki dönem ilçe başkanlığı yapan Bülent Temelli, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Mobiliyum Başkanı Talha Timur Han, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkan Vekili Ahmet Bayhan ve Büyükşehir ve İnegöl belediyesi eski Meclis Üyesi Nedim Bayram isimleri de İnegöl Belediye Başkanlığı için kulislerde geçen isimler.

İnegöl’de yapılan anketlerde (anket şirketlerinin verilerine göre) oylamaya katılanların yüzde 65’i İnegöl Belediye Başkanı olarak Alper Taban’ın devam etmesi yönünde görüş bildiriyor.

CHP’de henüz aday adayı isimleri öne çıkmazken, il başkanlığı koltuğuna oturacak isimle birlikte kulislerin hareketlenmesi bekleniyor.

İyi Parti’de ise2019 seçimlerinde de aday gösterilen Hakan Özdemir ismi öne çıkıyor. İsmail Karaman ve Dursun Öztürkoğlu isimleri de İyi Parti adayı için konuşulan isimler arasında.

Saadet Partisi’nde de Hasan Eroğlu ismi öne çıkarken, Eroğlu’nun bu kez Yeniden Refah Partisi’nden aday gösterilme ihtimalinin de yüksek olduğu kulis bilgileri arasında yer alıyor.

MHP’nin İnegöl’de AK Parti adayını desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor. İsmet Büyükataman ve MHP’nin “İnegöl il olmalı” baskısını da göz önüne alırsak, MHP’nin bu desteğe karşılık İnegöl’ün il olması için daha ısrarcı olacağı da Ankara kulislerinde konuşulan konuların başında geliyor.

GÜRSU’DA KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’de mevcut belediye başkanı Mustafa Işık ile ilgili 2023 başında “istifa edecek” şeklindeki kulis bilgileri halen sıcaklığını korurken, Işık’ın yeniden aday olmak istediği ancak Genel Merkez nezdinde etkili olamadığı kulislerde konuşuluyor.

AK Parti eski milletvekili Atilla Ödünç’ün de Gürsu Belediye Başkanlığı’nı istediği, bu konuda AK Parti Genel Merkez’de ciddi bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

Kulislere göre, Atilla Ödünç’ün belediye başkan adayı olarak gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gürsu AK Parti’de belediye başkan adaylığı için öne çıkan isimler arasında İbrahim Arslan, Hakan Şener, Samet Uslu ve Selahattin Derin de geliyor.

AK Parti Genel Merkezi’nin “Gürsu’da kimi aday görmek isterseniz?” kamuoyu yoklaması yaptırdığını, Atilla Ödünç isminin öne çıktığı ileri sürülüyor.

CHP’de öne çıkan isimler olmasıyla birlikte “ben aday adayıyım” diye çıkan Funda TürkcoşPekiner dışında bir isim görünmüyor. Gürhan Akdoğan’ın CHP İl Başkanı olması halinde Pekiner’in yeniden aday gösterilmesine sıcak bakılıyor. Adaylık ile ilgili Derya Köse ve Hasan Orhan’ın da isimlerinin geçtiği kulis bilgilerinde yer alıyor.

İyi Parti’de öne çıkan isimler arasında ilçe Ersel Kaya ismi öne çıkıyor.

GEMLİK’TE KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’nin yeniden geri almak istediği ilçelerden biri olan Gemlik’te kentsel dönüşüm ve depremselliği öne çıkaracak ve başarılı olacak bir aday arayışında olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz seçimlerde Saadet Partisi adayı olan Adnan Bıyıklı’nın ismi öne çıkarken, 2019 seçimlerinde aday gösterilen Berkay Bulut’un yeniden aday gösterilmesinin düşük bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.

AK Parti ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Osman Alemdar ismi de aday gösterilmesi yüksek isimler arasında yer alırken, AK Parti eski milletvekili Zafer Işık’ın belediye başkanlığını istediği, bu konuda milletvekilleri başta olmak üzere AK Parti Genel Merkezi’nden gerekli desteği almak için çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Zafer Işık, TOGG fabrikasının Gemlik’e yapılmasında öncü olmuş, CHP’li belediye başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile ilgili muhalefetiyle de öne çıkmıştı.

AK Parti Gemlik Belediye Başkanlığı için Ercan Barutçuoğlu, Mehmet Şamil Yiğit ve Aydın Bayraktar isimleri de kulis bilgilerinde yer alıyor.

CHP’de ise durum karışık. Parti içi tartışmalardan uzak kalmaya çalışsa da kendisini içinde bulan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yeniden aday olmak istiyor. CHP Bursa İl kongresi sonucuna göre şekillenecek aday ismi konusunda Sertaslan’ın ismi güçlü olsa da, meclis üyelerinden aday olmak isteyen isimler arasında Zeynep Akış Serintürk, Av. Mert Dimili, Bülent Çiçek de yer alıyor.

İyi Parti’de Oğuz Hançer en güçlü isim olarak kulislerde yer alırken, İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz’un da aday olmak istediği gelen bilgiler arasında.