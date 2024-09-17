Tarih boyunca ipek üretimi ve ticareti ile ön plana çıkan Bursa’da hala devam eden ipekçilik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ipek halıları, usta zanaatkârların ince işçiliğiyle dokunuyor. Her bir halı, uzun süren bir emek ve dikkat gerektiriyor. Geleneksel tezgâhlarda dokunan halılar, ipek ipliklerin özenle işlenmesiyle ortaya çıkıyor.

İpek halılar rengarenk motif ve tasarımlarla sanat eserlerine dönüşüyor. Bursa’da üretilen ipek halılar sadece yerel pazarlarda değil, yurtdışında da büyük bir rağbet görüyor. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, bu el emeği göz nuru halılara büyük ilgi gösteriyor.

Bursa’nın ipek halıları, kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak müzelerde ve fuarlarda da sergileniyor. Her yıl düzenlenen İpek Festivali ile ipek halılar dünya çapında görücüye çıkıyor.