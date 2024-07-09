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Esnaf, yaz aylarında beslenme alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle yoğunluğun azalmasının normal olduğunu söylüyor.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda çoğu zaman önünde metrelerce kuyruk oluşan, Bursalılar tarafından mavi dükkan olarak bilinen ve Bursa’nın ilk iskender kebapçısı olan Kebapçı İskender’in müşteri yoğunluğundaki azalma dikkatlerden kaçmadı.

Kedi mamaları cep yakıyor, yaş mama hayal oldu

Kedi mamaları cep yakıyor, yaş mama hayal oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların hafif yiyeceklere yönelmesinden sonra Bursa’da iskender kebapçıların yoğunluğu azaldı. Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

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