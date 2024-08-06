Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Tarihi Kapalı Çarşısı her zamanki gibi kalabalığı ile göz doldurmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - İş saatlerinin içerisinde olmasına rağmen hafta içinin başında da belirli bir kalabalığın altın düşmeyen Kapalı Çarşı, Bursa’da alışverişin göz bebeği olarak yer almaya devam ediyor.

Bursa vatandaşının giyim, pazar, döviz ihtiyaçlarını aynı anda karşılaması ile birlikte konum olarak çarşı içerisinde birbirine yakın olması da vatandaşlar tarafından cezbedici bir hale gelmiş durumda.