Bursa’nın merkez 3 ilçesi olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’de belediye başkan adayları kim olacak? Hangi partiden hangi isimler şanslı? Ankara ve Bursa kulislerinde hangi isimler öne çıkıyor?

KULİS HABER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçim süreci ile birlikte eylül ayı itibariyle Ankara ve Bursa kulisleri de hareketlendi.

AK Parti’nin kalesi olarak görünen Bursa’da Büyükşehir’in yanı sıra merkez ilçeler Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer büyük önem taşıyor. İttifakların ekim ayı sonuna kadar şekilleneceği öngörülürken, siyasi partiler kendi adaylarını hazırlama sürecine de girdi.

OSMANGAZİ’DE KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’de Osmangazi Belediye Başkan adaylığı için kıyasıya bir yarış hakim. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 dönem belediye başkanlığı görevini tamamlıyor. AK Parti Genel Merkez tarafından genel seçimlerde uygulanan 3 dönem kuralının yerel seçimlerde de uygulanması söz konusu. Lakin, AK Parti Genel Merkezi’nden bu konuda henüz bir karar çıkmadı. Muhtemelen 7 Ekim’de yapılacak Kurultay sonrası bu karar alınacak.

Karar alındığı takdirde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapacak.

Osmangazi Belediye Başkanlığı için aday adayı enflasyonu yaşanıyor. Bursa kulis bilgilerine göre, AK Parti’de Osmangazi Belediye Başkanlığı için Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır isimleri öne çıkarken, eski ilçe başkanlarının da göreve talip olduğu belirtiliyor.

Kulislerde, AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı olarak dağ yöresinden bir ismin gösterilebileceği, dolayısıyla Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Kestel belediye başkanlarının aday gösterilmesinin uzak ihtimal olduğu konuşuluyor.

AK Parti’de öne çıkan aday adayı isimleri arasında dağ yöresini temsilen Nazım Maral, Mustafa Bektaş, Tahsin Kara, Ali Yılmaz, Nilüfer Çevikel, Yunus Şahin, Abdullah Çalı, Adnan Kurtuluş isimleri de kulislerde yer alıyor.

Yine Osmangazi Belediye Başkanlığı için kulislerde adı geçmeyen sürpriz bir ismin de aday gösterilebileceği de yüksek ihtimaller arasında yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Osmangazi Belediye Başkan Adayı olarak son Bursa ziyaretinde Erkan Aydın’ı açıklamıştı.

MHP’de de, Osmangazi Belediye Başkan Adayı konusunda öne çıkan isim eski Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk. Cumhur İttifakı olarak tek aday üzerinde anlaşılırsa, MHP’nin Yenişehir ve Orhaneli ile birlikte Osmangazi’yi de isteyebileceği konuşuluyor. AK Parti ve MHP, Osmangazi’de anlaşamazsa Yaşar Türk’ün Harmancık’tan da Cumhur İttifakı adayı olarak sahne alması bekleniyor.

İyi Parti’de de, yine dağ yöresinden bir aday ismi arayışı içerisinde oldukları, aynı zamanda Balkan Göçmeni bir ismi üzerinde de durdukları gelen bilgiler arasında. İyi Parti’de öne çıkan isimler arasında Bülent Mumcu ve Büşra Şahin isimleri de adaylık için öne çıkıyor.

YILDIRIM’DA KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti Yıldırım Belediye Başkanlığı için kulislerde öne çıkan isimler, istifa eden ilçe başkanı Ali Erbay, Cüneyt Karlık. Mevcut Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yeniden aday olmak istediği de konuşuluyor.

Kentsel dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar sonrası Oktay Yılmaz’ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği 7 Ekim’de oluşacak yeni AK Parti Genel Merkez yönetimi belirleyici olacak.

Alinur Aktaş’a da yakınlığı ile bilinen Oktay Yılmaz’ın Alinur Aktaş’ın aday gösterilmesine bağlı olarak da adaylığı belirleyici olacak.

AK Parti Yıldırım’da Fuat Alpaslan, Hilmi Pakyürek, Hızır Çetinkaya, Mutlu Keskin ve Selim Yolgeçen’in de aday adaylığı ile ilgili çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

CHP’de öne çıkan isimlerin başında Mesut Şehitoğlu, Özgür Erdursun, Şahin Sevinç, Servet Çağıl ve Recep Bayram geliyor.

MHP’de İhsan Bilgili ismi öne çıksa da, Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP’nin AK Parti adayına destek vermesi bekleniyor.

İyi Parti’de en belirgin isim olarak Serkan Beklen ve Güven Turan oldu.

NİLÜFER’DE KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’de Nilüfer Belediye Başkanlığı’na aday olabilecek isimlerin başında eski milletvekili Mustafa Esgin geliyor. Nilüfer Belediye Başkanlığı aday adayları ile ilgili kulislerde Murat Evke, Arif Kurt ve Ahmet Güngör isimleri de yer alıyor.

CHP’de Mustafa Bozbey’in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Bozbey’in aday adaylığı kesinleşirse Turgay Erdem’in aday adayı olmayacağı, CHP’den başka ismin de aday adayı olarak çıkmayacağı kulislerde konuşuluyor.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Mustafa Bozbey’in, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Özgür Erdursun ya da İlhan Parseker’i önerdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor.

MHP’nin Nilüfer’de aday çıkarmayacağı ve AK Parti adayını destekleyeceği belirtiliyor.

İyi Parti’de Bülent Aslanoğlu, Murat Onat ve Osman Uçar isimleri adaylık için öne çıkan isimler arasında.