Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Bursa Gastronomi Festivali’ öncesinde, Bursa’nın eşsiz lezzetleri ‘Gastronomi Tırı’ aracılığı ile yine Bursalılarla buluşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı’nda düzenlenecek olan 3. Bursa Gastronomi Festivali’nin heyecanı erken başladı.

Festival öncesinde Bursa’nın lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek adına Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ. tarafından özenle hazırlanan ‘Gastronomi Tırı’, yola çıktı. İlk durak Osmangazi Kent Meydanı oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız'ın da katıldığı renkli etkinlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı’nda Şef Dr. Esat Özata ile birlikte ‘Pideli Köfte’ yaptı. Ünlü Şef Özata ve Aydın’ın birlikte yemek yaptığı anlar vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Etkinliğin sonunda vatandaşlar tadım deneyiminde bulunurken ortaya çıkan ürünler tam not aldı.

“HARİKA LEZZETLERİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bursa Gastronomi Festivali’nde birçok yeniliği Bursalılarla buluşturacaklarını söyledi.

Festivalin bu yıldan itibaren uluslararası düzeyde olacağını da belirten Işıkyıldız, “Harika lezzetlerimizi tanıtmak ve paylaşmak istiyoruz. Topraktan sofraya kadar yerel tedariklerle bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Geçmiş yıllara göre birçok yenilik sunacağız. Festivalimiz uluslararası düzeyde olacak ve kardeş şehirlerimiz de etkinliğimizde yer alacak. Ayrıca, farkındalık çadırımızda sokak hayvanları için yaptığımız çalışmaları paylaşacağız ve Bursa'nın köklü firmalarına da yer vereceğiz. 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmalar bizimle olacak" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park'ta düzenlenecek Gastronomi Festivali'ne tüm Bursalıları ve Bursa dışından gelecek misafirleri davet etti.

Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.