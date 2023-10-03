Bursa’nın zengin mutfak kültürünü kent turizmine kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi yapılan Gastronomi Festivali, Bursa’nın tanıtımına da önemli bir katkı sağladı. Festivalin resmi Instagram hesabı 3 günde 482 bin 955 ziyaretçiye ulaştı.BURSA (İGFA) - Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetlerini vitrine çıkarmak amacıyla bu yıl ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali, damaklarda unutulmaz tatlar, hafızalarda keyifli anlar bıraktı.

Gerek festivalde yerel alan sektör temsilcileri gerekse de 3 gün boyunca eşsiz lezzetlerle buluşan vatandaşların büyük memnuniyetini kazanan 2. Gastronomi Festivali’nin değerlendirme toplantısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, BTSO, Ticaret Borsası, STK’lar ve katılımcı firma temsilcilerinin da hazır bulunduğu toplantıda hem festivalin çıktıları ele alındı hem de önümüzdeki yıl yapılacak festivalin ana ilkeleri değerlendirildi.

NİCELİK YERİNE NİTELİK

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki yıl gerçekleşecek Gastronomi Festivali’nde nicelik yerine niteliğe odaklanacaklarını söyledi. Vatandaş ve katılımcılarla yapılan değerlendirme anketinde yüzde 94 memnuniyet oranı yakalandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Festivalde 85 ticari firma, 37 üretici kadın kooperatifi, 30 kamu kurumu ve STK’lar olmak üzere toplam 152 katılımcı yer aldı. 39 farklı program gerçekleştirildi ve programlara yerel ve ulusal 150 şef aşçı destek verdi. 3 günde 500 bini aşkın ziyaretçi geldi. Festivalin resmi instagram hesabı olan Gotobursa hesabına erişim 3 günde yüzde 350 artarak 482 bin 955 ziyaretçiye ulaştı. Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları Bursa’mızdan ve ülkemizden 20 milyona yakın izlenme aldı ve gastronomi festivalinin tanıtımına katkı sağladı. 2022 ve 2023 yıllarında düzenlenen ilk iki festivalde ana hedeflerden birisi festivalin tutundurulması ve farkındalığının artırılması oldu. 2024 yılındaki festival için ise hedefimiz daha seçici bir yaklaşımla festival alanındaki firma sayısını sınırlandırmak, nicelik yerine niteliğe odaklanmak olacaktır” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise, “Yapılan iş çok güzel. İnanılmaz bir tanıtım var. Bursa özelikle pandemi sonrası bir sanayi şehrinin ötesinde farklı bir şehir olduğunu göstermeye başladı. Bursa yönünü turizm ve kültür şehri olmaya çevirmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu festivalin seviyesini biraz daha arttırmamız lazım” dedi.