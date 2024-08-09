Bursa, Türkiye'nin sanayi, turizm ve ticaret şehri olmasının yanı sıra tarihi geçmişiyle de ön plana çıkan ve her geçen gün büyüyen bir şehir. Bu büyüme beraberinde kentsel dönüşüm problemini getirdi. Özellikle Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kentsel dönüşümün bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi ve Yıldırım, Bursa’nın en yoğun yerleşim bölgeleri arasında yer alıyor. Bu yoğunluk, yıllar içinde yapılan plansız ve denetimsiz yapılaşmalarla birlikte önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Eski ve deprem riski taşıyan binaların sayısı oldukça fazla ve bu durum, bölge halkı için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Bölge sakinleri, her gün deprem korkusuyla yaşadıklarını ve güvenli bir yaşam alanına sahip olma isteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden ve daha geniş alana yayılmasını istiyor.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşın yüzünü güldürürken, kentsel dönüşüm maliyetlerinin vatandaşa düşen kısmı ise düşündürüyor.

Belediyeler kendi eliyle yürüttüğü projelerde vatandaşlara destek olurken özel kuruluşların yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları gelir durumu kötü olan vatandaşları zorluyor.

Belediyeler, bölge sakinleri ve özel kuruluşları arasında aracılık yapıp sorunların çözüme kavuşmasını sağlamaya çalışsa da çıkan aksaklıklar vatandaşı zor durumda bırakıyor.

Bursa’nın en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm sorununun çözüme kavuşması talep eden vatandaşlar bu konu hakkında kimin üzerine ne vazife düşüyorsa yapmasını istiyor.